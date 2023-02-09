Происшествия 09 февраля 2023, 09:25 Задержанная в Запорожской области преступная группа готовила убийство заммэра Бердянска ТАСС: задержанная в Запорожье преступная группа готовила убийство заммэра Бердянска Ищука

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Задержанные в Запорожской области злоумышленники, причастные к убийствам представителей властей в Бердянске, планировала ликвидировать и заместителя главы администрации города Павла Ищука. Об этом рассказали ТАСС в спецслужбах.

«Группа готовила покушение на заместителя главы ВГА Бердянска Ищука. Данное преступление предотвращено», — рассказал собеседник агентства.

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Силовики установили исполнителя и соучастников убийства замначальника ГИБДД Бердянска Александра Колесникова, покушения на убийство коменданта Артема Бардина и подготовки убийства заместителя мэра Олега Бойко и его жены Людмилы, а также взрыва в представительстве партии «Единая Россия» в Бердянске. Все подозреваемые — жители этого города. Сейчас они дают признательные показания.

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Александр Колесников пострадал при взрыве в Бердянске у оздоровительного центра, где жили беженцы, 26 августа. Позже замначальника ГИБДД скончался от травм. Машину Бардина подорвали в центре города в начале сентября. В середине того же месяца убили Олега Бойко и его супругу Людмилу.