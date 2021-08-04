Задержание водителя Mercedes после ДТП в Калининграде сняли на видео
Полиция задержала протаранившего торговцев цветами водителя Mercedes в Калининграде. Момент, как полиция уводит водителя иномарки попал на видео.
На опубликованных кадрах видно, что водитель находится около ворот на местный рынок. Рядом с ним стоят сотрудники полиции. После владельца иномарки уводят.
По данным регионального управления ГИБДД, водителя доставили в больницу, так как во время аварии он получил травмы.
В результате ДТП погибла пенсионерка, еще одна женщина попала в больницу.
По предварительным данным, Mercedes выехал на тротуар после столкновения с машиной Lada Largus. От удара водитель не справился с управлением и въехал в толпу.
Сейчас все обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа. По результатам мероприятия правоохранители примут решение о заведении уголовного дела.