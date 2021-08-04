Задержание водителя Mercedes после ДТП в Калининграде сняли на видео

Полиция задержала протаранившего торговцев цветами водителя Mercedes в Калининграде. Момент, как полиция уводит водителя иномарки попал на видео.

На опубликованных кадрах видно, что водитель находится около ворот на местный рынок. Рядом с ним стоят сотрудники полиции. После владельца иномарки уводят.

По данным регионального управления ГИБДД, водителя доставили в больницу, так как во время аварии он получил травмы.



В результате ДТП погибла пенсионерка, еще одна женщина попала в больницу.

По предварительным данным, Mercedes выехал на тротуар после столкновения с машиной Lada Largus. От удара водитель не справился с управлением и въехал в толпу.

Сейчас все обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа. По результатам мероприятия правоохранители примут решение о заведении уголовного дела.