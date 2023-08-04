Происшествия 04 августа 2023, 20:41 Задержание устроившего стрельбу в центре Москвы попало на видео Очевидцы сняли на видео задержание устроившего перестрелку на дороге в Москве мужчины

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Столичным полицейским удалось оперативно задержать водителя, который устроил стрельбу на Моховой улице в центре Москвы. Момент его задержания попал на видео. Кадры опубликовали в Сети очевидцы.

Как уточнили в МВД, стрельба произошла в ходе дорожного конфликта. По предварительным данным, два водителя устроили словесную перепалку. В какой-то момент один из них произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в своего оппонента.

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Полицейский задержал стрелявшего и изъял у него оружие. Пострадавшего госпитализировали. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Накануне злоумышленник кинул учебную гранату в автомобиль. Инцидент произошел в районе Москва-Сити. Хозяин автомобиля Jaguar рассказал «360», что мужчина угрожал ему пистолетом.