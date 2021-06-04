Задержание участников файер-вечеринки в Петербурге попало на видео

В Петербурге на улице Белинского накануне вечером на праздновании дня рождения любимого бара собралась целая толпа. Люди жгли файеры и привлекли внимание полиции. В распоряжении «360» появились кадры с моментом задержания нескольких тусовщиков.

На кадрах можно заметить, что у бара на Белинского собралось не менее 30 человек. Часть из них вышла на проезжую часть и мешала проезду автомобилей. Но уже через несколько минут на место прибыли не меньше четырех машин полиции. Они задержали нескольких нарушителей общественного порядка. Можно заметить, как некоторые из толпы пытались отбить своих друзей у сотрудников полиции, но те забрали их в отдел.

Накануне в Петербурге сообщили о задержании 20 человек, которые шумно отмечали свадьбу, жгли файеры и блокировали движение в центре города. В МВД сообщали, что провинившимся от 21 до 26 лет, почти все они являются уроженцами закавказских республик. Их привлекли по статье о мелком хулиганстве, составили протоколы за нарушения ПДД и за поджог пиротехники.