Задержание убившего жену стрелка из Среднеуральска попало на видео

В распоряжении «360» появилось видео с процессом задержания жителя Среднеуральска, который, по предварительным данным, застрелил престарелую жену. Согласно официальной информации следствия, между супругами произошел конфликт на бытовой почве.

На кадрах показано, как спустя несколько часов переговоров сотрудники правоохранительных органов попадают в квартиру к пенсионеру из Среднеуральска. Мужчину обезоружили, скрутили и вывели во двор. Его провели по улице и посадили в служебную машину.

Затем к дому на улице Советской, где произошло убийство, приехала газель с табличкой «Груз-200» (кодовое обозначение, применяющееся для транспортировки умерших, - прим. ред.). Из подъезда на носилках вынесли тело убитой и погрузили его в машину.

Руководитель пресс-службы свердловского полицейского главка Валерий Горелых ранее заявил, что причиной, по которой пенсионер застрелил жену, могла стать ее продолжительная болезнь. Полиция обнаружила, что тело погибшей было накрыто одеялом, а сверху на нем лежали цветы.