Происшествия 28 февраля 2023, 19:13 Задержание сына Игоря Талькова в центре Москвы сняли на видео Появилось видео задержания полицейскими сына Игоря Талькова в центре Москвы

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Сотрудники полиции на минувшей неделе задержали в центре Москвы Игоря Талькова — младшего, который в сопровождении супруги возвращался с выступления. Момент задержания сняла жена музыканта. Кадры он опубликовал на своей странице в социальной сети.

На видео правоохранители жестко скрутили исполнителя, а один из сотрудников нахамил его супруге.

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В комментариях к записи Игорь Тальков — младший уточнил, что его продержали в отделении около 15 часов. О каких-либо последствиях своего задержания музыкант не уточнил.

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По данным СМИ, полицейские обнаружили у артиста пакет с запрещенным веществом. В ходе общения Тальков-младший подтвердил, что у него с собой были наркотики. После этого он начал вести себя агрессивно, и полицейские заковали его в наручники.