Задержание стрелявшего у школы на северо-востоке Москвы мужчины попало на видео

Задержание мужчины, который устроил стрельбу возле школы на улице Палехской в Москве, попало на видео. По данным источника «360», таким образом он хотел испугать обидчиков своей дочери.

По информации полиции, у десятиклассницы из этой школы произошел конфликт с молодыми людьми. Она рассказала об этом отцу. После этого мужчина пришел к школе и выстрелил в воздух, чтобы запугать знакомых девочки.

По словам источника «360», конфликт произошел у забора школы. Там ученицу окружили и не давали ей пройти, прижали к ограждению, оскорбляли. Причиной стала шутка школьницы про национальности.

Источник добавил, что девушку отпустили, когда высказали все претензии за шутку. Тогда школьница обратилась к своему отцу. Когда мужчина прибыл к школе, обидчики были еще рядом со зданием.

По данным РЕН ТВ, отец школьницы работал на частном охранном предприятии, выстрел он произвел из травматического пистолета Glock. У него имеется разрешение на оружие.