Задержание станцевавших лезгинку молодоженов попало на видео

Появилось видео с задержанием молодоженов на белом Rolls-Royce, которые станцевали лезгинку в районе Бутырской улицы.

На кадрах видно, как машина разворачивается в сопровождении сотрудников ДПС, информирует Life.

Уточняется, что жених и невеста вместе с гостями устроили танцы прямо на проезжей части. Из-за этого были перекрыты две полосы движения. Всю компанию задержали и отправили в отделение МВД, включая пару. Их обвинили в мелком хулиганстве.