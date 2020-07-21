21 июля 2020, 11:24
Задержание станцевавших лезгинку молодоженов попало на видео
Появилось видео с задержанием молодоженов на белом Rolls-Royce, которые станцевали лезгинку в районе Бутырской улицы.
На кадрах видно, как машина разворачивается в сопровождении сотрудников ДПС, информирует Life.
Уточняется, что жених и невеста вместе с гостями устроили танцы прямо на проезжей части. Из-за этого были перекрыты две полосы движения. Всю компанию задержали и отправили в отделение МВД, включая пару. Их обвинили в мелком хулиганстве.