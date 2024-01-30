Происшествия 30 января 2024, 15:05 Задержание подозреваемых в поджоге релейного шкафа в Подмосковье попало на видео Двух подростков задержали в Подмосковье после поджога релейного шкафа

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Полицейские задержали в Долгопрудном двух несовершеннолетних, которых подозревают в диверсии на железнодорожном перегоне между станции Марк и Новодачная, где подожгли релейный шкаф. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по региону.

По предварительной информации, для поджога злоумышленники использовали бутылку с горюче-смазочным материалом. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту порчи имущества.

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В результате оперативных мероприятий полицейские задержали в Долгопрудном двух 17-летних подростков. На допросе несовершеннолетние признались, что решились на поджог за денежное вознаграждение, которое им предложил неизвестный в одном из мессенджеров.

Учитывая это обстоятельство, следственные органы переквалифицировали уголовное дело по статье о диверсии (281 УК РФ). На время расследования подростков отправили под стражу.

Ранее в Ярославской области задержали двух подростков, которые готовили теракт в здании военного суда.