Задержание браконьеров из КНДР показали на видео

ФСБ России обнародовала видео с места задержания северокорейских браконьеров в Японском море 17 сентября. На кадрах видно осмотр шхуны и задержание одного из 11 мотоботов — судов, которые вели незаконный промысел в российских водах.

Происшествие в Японском море случилось во вторник, 17 сентября. Российские пограничники заметили в Японском море в районе банки Кито-Ямато (российские воды) две шхуны КНДР и 11 мотоботов, которые занимались браконьерским промыслом.

Одну шхуну удалось задержать, а экипаж второй оказал вооруженное сопротивление, в результате чего ранения получили четверо российских военных. В конечном итоге шхуну задержали.

Вместе с судами был задержаны 161 браконьер из Северной Кореи. Их допросят в порту Находки.

МИД РФ после инцидента вызвал временного поверенного в делах КНДР Чин Чжон Хепа. В ведомстве ему сообщили, что корейская сторона должна принять все необходимые меры, чтобы не допустить повторения подобной истории в будущем.