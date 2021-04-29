Задержание автомойщика, установившего жучки в авто московской предпринимательницы, сняли на видео

Прослушивающие устройства установил сотрудник автомойки в автомобили Rolls Royce и Mercedes московской предпринимательницы Дианы Левиев. Когда его действия заметили, он попытался сбежать, но его быстро поймали. Вся история попала в объектив камер наблюдения. Видео опубликовал РЕН ТВ.

На опубликованных кадрах видно, как сотрудник автомойки открывает дверь автомобиля. В этот момент к машине подходит мужчина в костюме и открывает багажник, куда складывает пакеты. К залезшему в салон мойщику подходит еще один сотрудник. Поняв, что его заметили, автомойщик закрывает дверь и начинает поливать машину водой.

На вопросы второго сотрудника он не отвечает и пытается уйти. Он бросает шланг и уходит. Второй сотрудник вызывает на помощь охранника и бросается в погоню за беглецом. После видно, как залезшего в машину автомойщика ведут под руки его коллеги.

По данным телеканала, все произошло в подземном гаражном комплексе «Москва-Сити». По какой причине в машину предпринимательницы установили прослушивающие устройства, пока не известно. Полиция начала проверку по данному факту.