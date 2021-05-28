Задержана женщина, которая бегала голой по гостинице в Петербурге

Задержана женщина, которая бегала голой в гостинице Санкт-Петербурга. Ее отвезли в наркодиспансер. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».

Уточняется, что женщине вызвали скорую. В номере, где она проживала, остался один ее восьмимесячный сын. Его доставили в городскую больницу.

Ранее прикрепленные к спасательным жилетам водонепроницаемые сумки с кокаином выбросило пляжи в районе британских городов Гастингс и Ньюхейвен. Необычный багаж обнаружили прохожие, которые вызвали на место полицию.