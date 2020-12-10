Задержана подозреваемая в ограблении пенсионерки в Москве

По данным NEWS.ru, к пенсионерке пришли две незнакомые женщины и предложили обменять деньги, сославшись на денежную реформу. Они зашли в квартиру и начали копаться в ее вещах. Старушка попыталась их выгнать, но они толкнули ее и потом выбежали из квартиры.

Пенсионерка заявила, что у нее украли 380 тысяч рублей. Одну из подозреваемых задержали. Оказалось, что она уже была судим по статье «Грабеж».