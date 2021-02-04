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    04 февраля 2021, 20:02

    Задержан водитель автобуса, устроивший смертельное ДТП под Петербургом

    Алена Макаренко

    Уголовное дело возбуждено в Курортном районе Санкт-Петербурга после аварии с пассажирским автобусом, в которой погибла пожилая женщина. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на региональный главк МВД.
    Задержан водитель автобуса, устроивший смертельное ДТП под Петербургом

    Водитель автобуса задержан. дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

    В прокуратуре проводят проверку. Следователям предстоит выяснить, соблюдала ли организация-владелец автобуса требования федерального законодательства о безопасности дорожного движения.

    Авария произошла 3 февраля недалеко от поселка Солнечное на трассе Зеленогорск — Выборг. Шестидесятидвухлетний водитель автобуса не справился с управлением и улетел в кювет. Погибла 71-летняя пассажирка. Еще четыре человека получили травмы различной степени тяжести.