Задержан водитель автобуса, устроивший смертельное ДТП под Петербургом

Водитель автобуса задержан. дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

В прокуратуре проводят проверку. Следователям предстоит выяснить, соблюдала ли организация-владелец автобуса требования федерального законодательства о безопасности дорожного движения.

Авария произошла 3 февраля недалеко от поселка Солнечное на трассе Зеленогорск — Выборг. Шестидесятидвухлетний водитель автобуса не справился с управлением и улетел в кювет. Погибла 71-летняя пассажирка. Еще четыре человека получили травмы различной степени тяжести.