04 февраля 2021, 20:02
Задержан водитель автобуса, устроивший смертельное ДТП под Петербургом
Уголовное дело возбуждено в Курортном районе Санкт-Петербурга после аварии с пассажирским автобусом, в которой погибла пожилая женщина. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на региональный главк МВД.
Водитель автобуса задержан. дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».
В прокуратуре проводят проверку. Следователям предстоит выяснить, соблюдала ли организация-владелец автобуса требования федерального законодательства о безопасности дорожного движения.
Авария произошла 3 февраля недалеко от поселка Солнечное на трассе Зеленогорск — Выборг. Шестидесятидвухлетний водитель автобуса не справился с управлением и улетел в кювет. Погибла 71-летняя пассажирка. Еще четыре человека получили травмы различной степени тяжести.