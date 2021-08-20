Задержан тренер детского лагеря, подозреваемый в совращении воспитанниц

Тренера детского лагеря, которого подозревают в совращении двух 13-летних девочек, задержали в Санкт-Петербурге. О домогательствах рассказала матери одна из девочек, сообщил Daily Storm.

Предполагаемое преступление произошло во время смены в детском лагере в поселке Серово на севере Санкт-Петербурга. Одна из воспитанниц лагеря рассказала матери, что 56-летний тренер по вольной борьбе совершил в отношении нее и ее подруги действия сексуального характера, пока они спали.

Мать ребенка обратилась в полицию. Силовики приехали в лагерь и задержали мужчину. Возбуждено уголовное дело, полиция допрашивает подозреваемого.