Важное 09 августа 2023, 09:50 Задержан россиянин, подорвавший газопровод в Крыму по заданию украинских спецслужб ФСБ задержала подозреваемого в подрыве газопровода в Крыму по заданию спецслужб Украины

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Сотрудники ФСБ задержали 43-летнего россиянина, подорвавшего газопровод в Крыму 23 июня по заданию спецслужб Украины. Об этом рассказал центр общественных связей российской ФСБ.

Мужчину завербовали в июне 2022 года, когда он находился в Павлодаре Днепропетровской области. Он прошел курс разведывательно-диверсионной подготовки, после которого его направили в Крым. Там россиянин осуществил диверсию на газопроводе в поселке Кореиз, использовав самодельное взрывное устройство, переданное ему через тайник.

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В гараже мужчины нашли двухкилограммовое взрывчатое вещество зарубежного производства С-4», два электродетонатора военного назначения «ЭДП», столько же электровоспламенителей и самодельный кумулятивный заряд.

Силовики возбудили уголовное дело о теракте (часть 1 статьи 205 УК РФ) и незаконном приобретении взрывных устройств (часть 1 статьи 222.1 УК РФ). Подозреваемого взяли под стражу. Он уже признался, что сотрудничал с украинскими спецслужбами. Устанавливаются обстоятельства происшествия и причастность задержанного к другим преступлениям в России.