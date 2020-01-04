Задержан проколовший колеса машинам скорой во Владивостоке

Там уточнили, что подозреваемый был задержан этой ночью. Его личность не раскрывается.

Инциденты происходили в ночь на 2 и 3 января. В первом случае пострадали около 50 машин, сообщал Newsvl.ru. По меньшей мере 36 автовладельцев обратились с заявлениями в полицию.

Порезы шин фиксировались в Первомайском районе города — на улицах Калинина, Надибаидзе, Терешковой, Окатовой. Преступник также проколол колеса двум машинам скорой помощи.

В местной группе dps_vl в Instagram писали, что по району «ходит словно приведение мужик с ножом и протыкает колеса всем припаркованным автомобилям».

Утверждалось, что жертвами хулигана стали более 100 автомобилистов.