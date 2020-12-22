Задержан подозреваемый в сожжении убитой семейной пары

В понедельник, 21 декабря, после тушения пожара в одном из частных домов села Боровое были обнаружены тела погибших.

«По версии следствия, накануне трагедии между супругами и подозреваемым произошла ссора, в ходе которой злоумышленник нанес мужчине и женщине телесные повреждения», — уточнили в пресс-службе.

По предварительной информации, мужчина решил, что потерпевшие погибли, накрыл их тела автомобильными покрышками, облил горючей смесью и поджег. Следователи допускают, что в момент пожара жертвы могли быть еще живы. В настоящее время выясняются делали произошедшего.