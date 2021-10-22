Задержан подозреваемый в попытке ограбления ювелирного магазина в Ростове-на-Дону

Полиция задержала мужчину, подозреваемого в попытке ограбить ювелирный магазин в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил «Царьград».

Мужчина зашел в магазин и распылил в лицо охраннику перцовый баллончик. После этого, угрожая продавцам убийством, он попытался похитить золото. Однако кто-то из сотрудников магазина успел нажать тревожную кнопку. На место прибыли полицейские и задержали злоумышленника.