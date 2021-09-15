Задержан подозреваемый в краже банкомата в Крымске 5 лет назад

Задержан адвокат из Крымска, подозреваемый в краже банкомата с крупной суммой денег пять лет назад. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СУ СК по региону

Происшествие случилось в 2016 году. Мужчина и его сообщники при помощи машины и троса украли банкомат, внутри которого находилось 2,2 миллиона рублей.

Двоих преступников задержали быстро и приговорили к трем годам лишения свободы. А вот сам адвокат скрывался пять лет.

Теперь его задержали. Расследование происшествия продолжается.