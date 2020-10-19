Задержан подозреваемый в истязаниях маленькой девочки в Москве

Полиция задержала мужчину, которого подозревают в истязаниях четырехлетнего ребенка в Москве. На теле ребенка следы издевательств обнаружили сотрудники детского сада.

«16 октября 2020 года сотрудники дошкольного образовательного учреждения, расположенного на территории района Лианозово города Москвы, обнаружили на теле четырехлетней девочки множественные ссадины», — сообщили в пресс-службе столичного управления СК.

Девочка сама рассказала о том, что над ней издевается один из родителей. Сотрудники детского сада обратились в полицию. Девочку госпитализировали. Следствие установило, что ребенок находился в семье под опекой. 19 октября с ней должны встретиться сотрудники СК.

Также следователи проверят действия или бездействие сотрудников служб опеки по статье о халатности.

Ранее суд приговорил мужчину к 20 годам лишения свободы за убийство трехлетней дочери. Следствие установило, что житель Ханты-Мансийска в состоянии алкогольного опьянения избил свою дочь. На следующий день она умерла в больнице.