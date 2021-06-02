Задержан насильник несовершеннолетней в Петербурге

Задержан мужчина, который совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В полицию обратилась мама потерпевшей. Она рассказала, что ее дочь 2005 года рождения подверглась приставаниям неизвестного мужчины. Подозреваемый задержан. Это оказался гражданин Узбекистана, который проживает в регионе без регистрации. Заведено уголовное дело.