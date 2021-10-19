Задержан мужчина, распиливший свой автомобиль после смертельного ДТП

Полицейские Коркинского района Челябинской области задержали 27-летнего подозреваемого в смертельном наезде на пешехода. Пострадал 51-летний мужчина, который скончался от полученных травм. Виновник аварии скрылся с места происшествия.

ДТП произошло ночью 19 сентября на 31 километре автодороги «Челябинск — Троицк». Пресс-служба МВД по Челябинской области сообщила, что определили предполагаемого виновника ДТП по записям видеокамер. Однако найти его машину «Лада-Приора» удалось не сразу. Выяснилось, что владелец автомобиля распилил его, частично уничтожил регистрационные знаки и закопал на территории заброшенного дома в своем поселке.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде обязательство о явке. Если его вина будет доказана, мужчине грозит срок в 12 лет.

В Екатеринбурге после драки водитель Vоlkswаgеn переехал своего оппонента после того, как он потерял сознание после удара. Затем подозреваемый скрылся с места происшествия.