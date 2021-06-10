Задержан мужчина за изнасилование девушки в Екатеринбурге

Росгвардейцы задержали мужчину, который изнасиловал девушку в Екатеринбурге. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Уточняется, что преступник скрылся с места происшествия из-за появления случайных прохожих. Его оперативно задержали сотрудники Росгвардии, к которым тут же обратились очевидцы.

«22-летнему мужчине, проживающему в Екатеринбурге и являющемуся гражданином одной из бывших союзных республик, уже предъявлено обвинение в совершении тяжкого уголовного преступления», — рассказали в пресс-службе.

Заведено уголовное дело по статье «Изнасилование».