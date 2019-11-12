Задержан гость свадьбы, устроивший стрельбу на Ленинградском шоссе

Прошедшей ночью на Ленинградском шоссе в Москве было неспокойно. Мужчина, ехавший на Mercedes, открыл там стрельбу. Позже полиция его задержала.

Как сообщил РЕН ТВ, мужчина был гостем шумной свадьбы. Вместе со спутницей он вышел из машина и начал танцевать по середине проезжей части. В какой-то момент человек выстрелил в воздух.

«Мужчина произвел вверх несколько выстрелов из неустановленного огнестрельного оружия», — заявил ТАСС представитель ГУ МВД России по Москве. Уточняется, что при этом никто не пострадал.

В ведомстве рассказали, что сообщение о хулиганстве пришло в 03:15. Правоохранители приехали на Ленинградское шоссе и задержали мужчину. Обстоятельства случившегося уточняются.