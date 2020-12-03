Задержан мужчина, подозреваемый в убийстве отца из-за 300 рублей

Отмечается, что 35-летний местный житель вместе с женой и маленьким ребенком приехал в гости к своим родителям в соседний поселок. Через неделю гости решили вернуться домой. Мужчина пересчитал деньги и не обнаружил 300 рублей в кошельке. По предварительной информации, заподозрив 70-летнего отца в краже, он избил его. Пенсионер скончался в больнице через шесть дней после произошедшего.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», — уточнила Козырева.

Следователи собираются ходатайствовать об аресте задержанного.