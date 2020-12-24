Задержан мужчина, подозреваемый в развращении дочери своей подруги

В среду, 23 декабря, в отделение МВД обратилась 54-летняя горожанка. Она сообщила, что ее знакомый совершил преступление сексуального характера. По словам женщины, мужчина пришел к ней в гости и предпринимал в отношении ее дочери неприемлемые интимные действия.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы.