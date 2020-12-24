24 декабря 2020, 15:58
Задержан мужчина, подозреваемый в развращении дочери своей подруги
Сотрудники полиции Фрунзенского района Санкт-Петербурга задержали 50-летнего мужчину, подозреваемого в развращении 14-летней дочери своей подруги, информирует ИА Nation News со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В среду, 23 декабря, в отделение МВД обратилась 54-летняя горожанка. Она сообщила, что ее знакомый совершил преступление сексуального характера. По словам женщины, мужчина пришел к ней в гости и предпринимал в отношении ее дочери неприемлемые интимные действия.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы.