Задержан мужчина, который угрожал взорвать дом во Владимирской области

Мужчина угрожал взорвать дом в Кольчугино во Владимирской области. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

В полицию позвонили его соседи, которые были напуганы таким поведением. Правоохранители вместе с сотрудниками МЧС эвакуировали всех жильцов и пытались успокоить агрессивного мужчину.

В результате один из полицейских проник в квартиру и задержал его. Никто не пострадал. Выяснилось, что задержанный уже был судим ранее. Теперь на него также могут завести уголовное дело.