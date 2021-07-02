Задержан мужчина, который стрелял в чужую машину из-за конфликта с ее водителем

Мужчина выстрелил в машину водителя, с которым у них возник конфликт. Его задержали на выезде из Санкт-Петербурга. Об этом сообщило ИА «Невские новости».

Происшествие также случилось неподалеку от города на Мурманском шоссе. Потерпевший рассказал, что мужчина проявлял агрессию и выстрелил в его автомобиль из предмета, который напоминает пистолет. Хулигана оперативно задержали. У него нашли пиротехническое устройство. Заведено уголовное дело.