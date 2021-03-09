Задержан мужчина, который пытался увезти девушку в багажнике машины

Мужчину, который пытался увезти свою экс-возлюбленную в багажнике автомобиля, задержали в Краснодаре. Информация о происшествии распространилась в социальных сетях вечером 8 марта, написал «Царьград».

Очевидцы рассказали, что утром в центре города мужчина силой пытался увезти в багажнике машины молодую женщину. На это обратил внимание прохожий и бросился на помощь. Мимо проезжали представители правоохранительных органов.

На следующий день в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю сообщили, что 30-летнего местного жителя задержали. Как рассказали следователи, мужчина поджидал свою бывшую девушку, чтобы силой заставить ее поехать с ним. Потерпевшая отбивалась, и задержанный ударил ее несколько раз по лицу.

«После происшествия потерпевшую доставили в больницу, где ей диагностировали перелом носа», — уточнили в пресс-службе.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Выясняются детали произошедшего.