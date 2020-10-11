Задержан мужчина, который поцеловал маленькую девочку в губы в Калининградской области

Полиция задержала жителя Калининградской области, который около школы поцеловал в губы незнакомую маленькую девочку. Он не смог объяснить свой поступок.

Стражи порядка нашли 47-летнего мужчину в его же квартире в Зеленоградске. Он был очень пьян и не смог объяснить мотивы своих действий, только добавил, что и гулял уже в таком состоянии, сообщает Life Shot.

Приставания взрослого мужчины к ребенку попали на видеокамеру наружного наблюдения, размещенную на местной школе. Кадры увидела директор учебного заведения, она же обратилась в полицию. Видео также попало в соцсети.

Подозреваемый был уже ранее судим по статьям «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Ранее стало известно о жительнице Дагестана, которая пыталась продать свою дочь. Ребенку исполнилось лишь семь дней. Женщины хотела выручить на сделке 300 тысяч рублей. Однако покупателями оказались сотрудники полиции. Пока горе-мать арестовали на два месяца. Ее будут судить по статье «Продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».