19 марта 2020, 15:57
Задержан мужчина, который напал на школьников с пистолетом в Москве
Мужчина напал с пистолетом на пятерых 15-летних школьников в Москве. Полиция уже задержала злоумышленника. Об этом сообщил сайт kp.ru.
Инцидент произошел в подъезде. Пятеро девятиклассников — девушка и четыре молодых человек поднимались по лестнице. Внезапно перед ними возник мужчина с пистолетом, явно агрессивно настроенный. Он стал кричать на них и угрожать.
Злоумышленника спугнул звук хлопнувшей где-то двери. После этого ребята убежали домой и обратились в полицию.
Мужчину уже задержали, на него заведено уголовное дело по статье «Хулиганство». Что стало причиной его выходки — неизвестно.