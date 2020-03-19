Задержан мужчина, который напал на школьников с пистолетом в Москве

Инцидент произошел в подъезде. Пятеро девятиклассников — девушка и четыре молодых человек поднимались по лестнице. Внезапно перед ними возник мужчина с пистолетом, явно агрессивно настроенный. Он стал кричать на них и угрожать.

Злоумышленника спугнул звук хлопнувшей где-то двери. После этого ребята убежали домой и обратились в полицию.

Мужчину уже задержали, на него заведено уголовное дело по статье «Хулиганство». Что стало причиной его выходки — неизвестно.