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    24 июня 2021, 15:54

    Задержан мужчина, который менял рубли на фальшивые доллары в Санкт-Петербурге

    Дарья Морозова

    Полицейские задержали мужчину, который обменял перебуржцу рубли на фальшивые доллары «банка приколов». Об этом сообщило ИА «Невские новости».

    Деньги у злоумышленника обменял совершенно незнакомый ему пенсионер. Он отдал 180 тысяч рублей и получил взамен фальшивые доллары. Пострадавший понял, что его обманули, только дома.

    Подозреваемый задержан. Полицейские устанавливают причастность к другим подобным случаям.