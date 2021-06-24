Задержан мужчина, который менял рубли на фальшивые доллары в Санкт-Петербурге

Полицейские задержали мужчину, который обменял перебуржцу рубли на фальшивые доллары «банка приколов». Об этом сообщило ИА «Невские новости».

Деньги у злоумышленника обменял совершенно незнакомый ему пенсионер. Он отдал 180 тысяч рублей и получил взамен фальшивые доллары. Пострадавший понял, что его обманули, только дома. Подозреваемый задержан. Полицейские устанавливают причастность к другим подобным случаям.