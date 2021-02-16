Задержан мигрант, подозреваемый в изнасиловании петербурженки

Представители правоохранительных органов задержали мигранта из Азербайджана, который подозревается в избиении и изнасиловании жительницы Санкт-Петербурга, написало ИА «Невские новости».

В субботу, 13 февраля, 42-летнего мужчину задержали в вагоне «Ласточки», направлявшейся из Москвы в Петербург. На приезжего подала заявление сама пострадавшая еще в начале февраля этого года. Она рассказала, что иностранец напал нее в квартире дома, расположенного на Казанской улице.

Девушка получила ушибы, ссадины, повреждение половых органов и черепно-мозговую травму. В отношении азербайджанца возбудили уголовное дело по факту изнасилования. Мужчина находится в изоляторе временного содержания.