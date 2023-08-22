22 августа 2023, 11:55
Задержан гендиректор компании, организовавшей смертельную экскурсию в Москве — СМИ
Mash: главу ООО «Спутник» Кима задержали после смертельной экскурсии в Москве
В Санкт-Петербурге задержали генерального директора ООО «Спутник» — компании, которая организовала трагически закончившуюся экскурсию по московским коллекторам. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
По его информации, Александра Кима уже везут в московский Следственный комитет. Там с ним будут проводить следственные действия.
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Перед этим появилась информация, что после экскурсии СК объявил в розыск двух человек, в том числе 35-летнего Кима. В его квартире провели обыски. Второй разыскиваемый, директор ООО «Авангард» Александр Лазовский, предположительно, сбежал из России в ОАЭ сразу после случившегося.
Роковая экскурсия по подземной реке Неглинке состоялась 20 августа. В группе было семь человек. По данным московского следственного управления СК, мероприятие не отвечало требованиям безопасности. Погибли по крайней мере четыре человека. Организаторов экскурсии установили, одного из подозреваемых задержали еще вчера.
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