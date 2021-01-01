Задержали водителя, который насмерть сбил фельдшера под Серпуховом, — он был пьян
«Следователем следственного отдела по г. Серпухову ГСУ СК России по Московской области задержан 28-летний местный житель, подозреваемый в совершении дорожно-транспортного происшествия в состоянии опьянения и повлекшего гибель человека (п. „а“ ч.4 ст. 264 УК РФ)», — уточнили в ведомстве.
По информации следствия, подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения, когда сел за руль. В районе 05:00 1 января он выехал на встречную полосу и «допустил наезд» на сотрудника ГИБДД ГУ МВД по Московской области и фельдшера скорой медицинской, которые оказывали помощь пострадавшим в ДТП.
«В результате наезда сотруднику полиции причинен тяжкий вред здоровью, сотрудник скорой помощи скончался на месте происшествия», — подчеркнули в ведомстве.
Там добавили, что мужчина уже признал свою вину и раскаялся в содеянном. Следствие планирует ходатайствовать перед судом о его аресте.
В ДТП погиб фельдшер Юлий Волков. Его девушка рассказала «360», что он всегда помогал окружающим, всех мотивировал и поддерживал.