Водитель, которые сбил фельдшера Юлия Волкова под Серпуховом, в момент ДТП был пьян. Сейчас его задержали. Об этом «360» сообщили в Следственном комитете по Московской области.

«Следователем следственного отдела по г. Серпухову ГСУ СК России по Московской области задержан 28-летний местный житель, подозреваемый в совершении дорожно-транспортного происшествия в состоянии опьянения и повлекшего гибель человека (п. „а“ ч.4 ст. 264 УК РФ)», — уточнили в ведомстве.

По информации следствия, подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения, когда сел за руль. В районе 05:00 1 января он выехал на встречную полосу и «допустил наезд» на сотрудника ГИБДД ГУ МВД по Московской области и фельдшера скорой медицинской, которые оказывали помощь пострадавшим в ДТП.

«В результате наезда сотруднику полиции причинен тяжкий вред здоровью, сотрудник скорой помощи скончался на месте происшествия», — подчеркнули в ведомстве.

Там добавили, что мужчина уже признал свою вину и раскаялся в содеянном. Следствие планирует ходатайствовать перед судом о его аресте.

В ДТП погиб фельдшер Юлий Волков. Его девушка рассказала «360», что он всегда помогал окружающим, всех мотивировал и поддерживал.