Более 15 поджигателей задержали в Тюменской области

16 человек, которые спровоцировали ландшафтные пожары, задержали в Тюменской области. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на официальный сайт регионального управления МЧС России.

Пятерых человек удалось задержать на прошедших выходных в Ялуторовском, Вагайском, Ишимском и Тюменском районах. Всех злоумышленников привлекли к административной ответственности, выписав штраф.

«Причинами пожаров послужили разведение костров, проведение огневых работ и умышленное сжигание сухой растительности в нарушение запретов, установленных требованиями особого противопожарного режима», — сообщили в ведомстве.