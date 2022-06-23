Иностранца с незадекларированным колье за 4 миллиона рублей задержали в Пулково

Гражданина Литвы задержали в петербургском аэропорту Пулково из-за колье стоимостью более четырех миллионов рублей. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылку на пресс-службу таможни.

Мужчина прилетел в Санкт-Петербург из Стамбула. Для прохождения таможенного контроля он выбрал «зеленый коридор». Когда его спросили, есть ли товары, которые обязательно нужно задекларировать, ответил отрицательно.

После обнаружения драгоценного украшения его задержали. Мужчина утверждает, что вез колье в подарок. Ему грозит уголовное дело о контрабанде.