Сбившего полицейского водителя задержали в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержали автомобилиста, который намерено наехал на сотрудника ГАИ. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

По данным информагентства, накануне правоохранители остановили водителя LADA для проверки документов. В начале автомобилист остановил машину, но после того, как к нему подошел полицейский, он снова сел за руль и сбил стража правопорядка. Мужчина попытался скрыться, однако его поймали.