Сообщившего о бомбе пассажира задержали в Домодедове

Во время предполетного досмотра в аэропорту Домодедово один из пассажиров заявил, что у него есть бомба. Мужчину задержали правоохранители, выяснившие, что на самом деле никакого взрывного устройства не было.

В пресс-службе столичного аэропорта Домодедово сообщили «360», что при поступлении угроз сотрудники выполняют стандартные процедуры безопасности.

«Этот случай не исключение. После получения информации службы аэропорта совместно с силовыми структурами ввели необходимые дополнительные меры для обеспечения безопасности. При дополнительном досмотре пассажира запрещенных предметов к перевозке не выявлено», — отметили в пресс-службе.

В аэропорту с пассажиром работали специалисты ГУ МВД на транспорте. Как уточнял ТАСС источник в правоохранительных органах, жителя Амурской области задержали во время предполетного досмотра.

Мужчина заявил о наличии у себя бомбы. Он был зарегистрирован на рейс Москва — Екатеринбург. Пассажира осмотрели полицейские и кинолог с собакой. После этого мужчину забрали в дежурную часть для разбирательств.