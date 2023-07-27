Происшествия 27 июля 2023, 12:24 «Задел электрические провода». МЧС — о крушении частного вертолета на Алтае МЧС России подтвердило крушение вертолета Ми-8 на Алтае и заявило о 6 погибших РИА «Новости»

Читать 360tv в

Частный вертолет Ми-8 при заходе на посадку в Усть-Коксинском районе задел провода и загорелся. Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место крушения, сообщило в Telegram-канале Главное управление МЧС России по Республике Алтай.

Авария произошла в населенном пункте Тюнгур Усть-Коксинского района, когда вертолет начал приземляться. На борту находились 13 человек, из них шестеро погибли. Пожарно-спасательные подразделения приехали на место крушения.

Реклама

«Предварительно задел электрические провода частный вертолет Ми-8, с последующим возгоранием», — сообщили в ведомстве.

Очевидцы сняли последствия крушения вертолета Ми-8 на видео. По их словам, воздушное судно с туристами загорелось мгновенно. Компания — организатор полета отказалась комментировать произошедшее. Трое из семи выживших находятся в тяжелом состоянии.