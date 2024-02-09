Происшествия 09 февраля 2024, 17:13 Задавивший человека тракторист предстанет перед судом в Удмуртии

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Воткинский районный суд рассмотрит дело жителя Шарканского района, который обвиняется в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщил сайт udm-info.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

По версии следствия, мужчина за рулем трактора проводил работы по завалу тлеющих отходов землей и снегом. Управляя транспортом, он не заметил человека, и сбил его. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

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Отмечается, что мужчине грозит до двух лет лишения свободы.