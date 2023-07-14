Эксклюзив 14 июля 2023, 13:22 «Задача стоит до конца дня». Поврежденные квартиры в Курчатове распорядились восстановить Замглавы Курской области Денисов: поврежденное остекление в Курчатове восстановят

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Поврежденное остекление в пострадавших при взрыве беспилотника в Курчатове восстановят до конца дня, рассказал «360» заместитель губернатора Курской области Роман Денисов. По его словам, работы организовали по поручению главы региона.

«Все вы знаете, что сегодня ночью произошел инцидент, беспилотный летательный аппарат <…> К сожалению, произошел взрыв, который привел и к повреждению фасада, и разбиты окна, как вы видели. На сегодняшний день по поручению губернатора организованы работы. Мы прошлись по всем жилым помещениям в двух близлежащих домах, со всеми жителями был проведен опрос, проведен осмотр повреждений, которые произошли», — отметил замгубернатора.

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Роман Денисов уточнил, что в 14 квартирах повреждены окна. На место происшествия уже выезжали специалисты.

«Работы по замене остекления и рам начаты, мы планируем закончить эти работы — задача стоит — до конца дня все остекление восстановить», — заявил замглавы Курской области.

О взрыве в Курчатове стало известно в ночь на 14 июля. Местные жители публиковали видеозаписи с яркой вспышкой.