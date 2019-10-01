Забывшую подростка в ванне с кипятком санитарку уволили на Сахалине

В Кировском детском доме-интернате для умственно отсталых детей провели служебную проверку после гибели ребенка в ванне с кипятком. Подозреваемую в его смерти санитарку уволили.

Исполняющую обязанности директора учреждения отстранили от обязанностей. Заведующему отделением «Милосердие» объявлен выговор, уточнили в пресс-службе администрации Сахалина.

Губернатор области Валерий Лимаренко, по чьей инициативе и была начата проверка, назвал ситуацию ужасной. Причиной случившегося он назвал «чудовищную халатность».

«Погибла беззащитная девочка. <…> Чтобы предотвратить повторения подобного, необходимо усилить контроль во всех островных домах-интернатах», — заметил глава региона.

Лимаренко добавил, что на состоявшемся экстренном совещании руководителям социальных учреждений региона уже дали особые указания по дальнейшей работе.

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Прокуратура начала проверку после смерти воспитанницы детдома. Возбуждено уголовное дело.

О гибели ребенка в Тымовском районе стало известно 1 октября. Следствие предполагает, что сотрудница отделения «Милосердие» оставила девочку в ванне с горячей водой. Та получила ожоги и была госпитализирована в ЦРБ вызванной бригадой скорой помощи. В больнице 15-летний подросток скончался.