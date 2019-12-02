Забытой в сугробе девочке из Бурятии не будут ампутировать ноги

Трехлетней девочке из Бурятии, которая из-за пьяного родственника получила вторую степень обморожения ног, не грозит ампутация. Малышку переводят из реанимации в обычную палату.

«У девочки было обморожение второй степени. Ей провели антиболевую терапию и терапию по улучшению микроциркуляции сосудов. Вопрос об ампутации не стоит», — рассказала РИА «Новости» официальный представитель Минздрава Бурятии Туяна Лыгденова.

Оставленная на ночь в сугробе девочка из Бурятии пошла на поправку Подробнее

По ее словам, пока не понятно, почему девочку нашли без обуви. Скорее всего она потеряла свои сапоги или ботинки в сугробах.

Нетрезвый мужчина ночью 1 декабря возвращался из гостей в СНТ в Заиграевском районе Бурятии. Поскольку местный житель был нетрезв, по дороге он забыл о своей трехлетней родственнице и оставил ее на обочине.

Малышка некоторое время провела одна, лежа в сугробе. Она звала маму. Позже ее увидел прохожий и вызвал врачей. Ребенка доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу. Врачи диагностировали у нее переохлаждение и обморожение стоп второй степени.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении оставившего девочку родственника. Речь идет о статье УК РФ «Оставление в опасности».