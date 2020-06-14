    14 июня 2020, 12:20

    Заброшенный магазин сгорел на востоке Москвы. Видео

    Алена Макаренко, Василиса Андреева, Олег Городничий

    Заброшенный магазин загорелся на Магнитогорской улице в московском районе Ивановское. Он стоял рядом с жилыми домами и сетевым магазином. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

    Загорелась одноэтажная пристройка. Площадь пожара — 400 квадратных метров. От здания в небо поднимались густые клубы дыма.

    Спасатели МЧС потушили пожар в заброшенном магазине

    В 11:54 пожар ликвидирован. Никто не пострадал. Причина возгорания пока не установлена.