Заброшенный магазин сгорел на востоке Москвы. Видео

Заброшенный магазин загорелся на Магнитогорской улице в московском районе Ивановское. Он стоял рядом с жилыми домами и сетевым магазином. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

Загорелась одноэтажная пристройка. Площадь пожара — 400 квадратных метров. От здания в небо поднимались густые клубы дыма. Спасатели МЧС потушили пожар в заброшенном магазине В 11:54 пожар ликвидирован. Никто не пострадал. Причина возгорания пока не установлена.