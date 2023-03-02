Происшествия 02 марта 2023, 16:48 Заброшенный дом охватило пламенем в Самаре

Читать 360tv в

Пожар произошел в Красноглинском районе Самары. Там загорелся заброшенный дом. О случившемся сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МЧС России по области.

Сообщение о пожаре поступило накануне вечером. Пламя охватило здание на улице Сергея Лазо. Огонь распространился на площади в 20 квадратных метров. К тушению привлекли восемь человек личного состава и две единицы спецтехники. Информации о погибших и пострадавших не поступало.