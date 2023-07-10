Происшествия 10 июля 2023, 17:18 Заброшенные здания загорелись в Челябинской области

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Сразу несколько возгораний произошло в заброшенных зданиях в городе Усть-Катаве Челябинской области. Об этом сообщило Utro.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

По предварительным данным, пламя охватило семь строений по улице Станционной, общая площадь пожара составила два гектара. Также загорелись четыре заброшенных здания по улице Социалистической на общей площади 200 квадратных метров.

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Отмечается, что в результате двух пожаров никто не пострадал.