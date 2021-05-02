Заброшенные дачи загорелись в СНТ в Кургане

Заброшенные дачные дома и сухая трава загорелись в садоводческом товариществе «КМЗ-4» в Кургане. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.

Площадь пожара 1,5 тысячи квадратных метров. Огонь распространяется с помощью сильных порывов ветра, которые достигают 19 метров в секунду.

Пожар тушат 79 человек и 26 единиц техники. К спасателям МЧС присоединились волонтеры, писал «Царьград». Погибших и пострадавших нет.

В районе наблюдается сильное задымление, поэтому движение по шоссе имени Тюнина перекрыто до тех пор, пока пожар полностью не ликвидируют.

Спасатели думают привлечь вертолет МИ-8 от МЧС России, находящийся на территории Курганской области. Во время майских праздников он поможет в тушении ландшафтных пожаров.

В пригороде Кургана пожару присвоили повышенный ранг.