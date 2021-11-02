Заброшенное здание загорелось во Владивостоке

Во Владивостоке случилось возгорание в заброшенном строении на улице Калинина. Об этом сообщил портал Vostokmedia.com со ссылкой на региональное МЧС.

Сообщение о пожаре было получено в 16:00. Через четыре минуты к месту прибыли первые пожарные расчеты. Огонь распространился на площади 70 квадратных метров. К ликвидации возгорания привлекли 21 человека и четыре единицы спецтехники.